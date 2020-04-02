Ereğli Belediyesi denetimleri sürdürüyor Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri pazara alışveriş için gelen esnaf ve vatandaşları salgına karşı uyararak ateş ölçümü yaparken, toplu taşıma araçları denetlendi.

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri pazara alışveriş için gelen esnaf ve vatandaşları salgına karşı uyararak ateş ölçümü yaparken, toplu taşıma araçları denetlendi.

Korona virüs ile mücadele çalışmaları kapsamında Ereğli Belediyesi ilk günden itibaren ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarının yanı sıra denetimlerini de titizlikle yürütüyor. Çalışmalarda, Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından pazara alışveriş için gelen esnaf ve vatandaşlar salgına karşı uyarılarak ateş ölçümü yapıldı. İlçe genelindeki toplu taşıma araçları ise İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte denetlendi.

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, "Her zamankinden daha fazla duyarlı ve birlik olmalıyız" şeklinde konuşarak, "Zor bir süreçten geçiyoruz. İnanıyorum Türk Milletinin azim ve kararlılığı bu günleri atlatmamızda en büyük güvencemizdir. Milletimizin her bir ferdinden rica ediyorum kurallara uyalım ve zor durumda olan vatandaşlarımıza yardım edelim. Bu zor süreçte fedakarca emek veren tüm çalışanlarımıza, özellikle sağlık çalışanlarımıza destek olalım ve bireysel olarak kendimizi koruyalım" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA