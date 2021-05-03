Ereğli Belediyesi beton kilit parke ve bordür için ihaleye çıkıyor
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Ereğli Belediyesi beton kilit parke ve bordür için ihaleye çıkıyor

Ereğli Belediyesi beton kilit parke ve bordür için ihaleye çıkıyor
Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş - Haberler | Güncel

Ereğli Belediyesi, 2021 yılı beton kilit parke ve bordür yapımı için 20 Mayıs'ta ihaleye çıkacak.

Ereğli Belediyesi, 2021 yılı beton kilit parke ve bordür yapımı için 20 Mayıs'ta ihaleye çıkacak.

Ereğli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, muhtelif mahallelerde kullanılmak üzere 10 bin metrekare beton kilit parke ve 3 bin metre beton bordür yapımı ihalesi, 20 Mayıs'ta saat 15.00'te belediye ihale salonunda gerçekleştirilecek.

İhaleyi alan firmaya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılacak ve iş 180 gün içerisinde tamamlanacak.

Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar belediyenin Yazı İşleri Müdürlüğü'ne elden teslim edilebilecek ya da iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderilebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş

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