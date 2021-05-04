Ereğli Belediyesi 180 bin adet fide dağıttı
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Ereğli Belediyesi 180 bin adet fide dağıttı

Ereğli Belediyesi 180 bin adet fide dağıttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi 2 bin aileye 180 bin adet fide dağıtımı gerçekleştirdi.

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi 2 bin aileye 180 bin adet fide dağıtımı gerçekleştirdi.

Ereğli Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından 2 bin aileye 180 bin adet domates, salatalık, patlıcan ve biber fidesi dağıtıldı. Fideler, Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu'nun da katılımıyla Covid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma sebebiyle mahalle muhtarlarına teslim edildi.

Üretime verdikleri öneme vurgu yapan Başkan Oprukçu, "Tarım Ereğli'miz için çok önemlidir. Tarım şehri olarak daha çok üretmek ve daha çok ihraç etmek zorunda olduğumuz gerçeğiyle karşı karşıyayız. Ereğli Belediyesi olarak da bu noktada hemşehrilerimize destek olmaya özen gösteriyoruz. Üretime ve üreticilerimize destek olmaya da devam edeceğiz. Bu kapsamda tam kapanma döneminde olduğumuz için mahalle muhtarlarımız aracılığıyla 2 bin ailemize 180 bin adet domates, salatalık, patlıcan ve biber fidelerinin dağıtımını gerçekleştirdik" dedi. - KONYA

Ereğli Belediyesi 180 bin adet fide dağıttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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