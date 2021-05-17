Ereğli Belediye Meclisinden İsrail'in Mescid-i Aksa ve Gazze'deki saldırılarına kınama
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Ereğli Belediye Meclisinden İsrail'in Mescid-i Aksa ve Gazze'deki saldırılarına kınama

Ereğli Belediye Meclisinden İsrail'in Mescid-i Aksa ve Gazze'deki saldırılarına kınama
Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş - Haberler | Güncel

Ereğli Belediye Meclisi, ortak bildiriyle İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara ve Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı.

Ereğli Belediye Meclisi, ortak bildiriyle İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara ve Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı.

Atatürk Kültür Merkezi Nikah Salonu'nda mayıs ayı oturumunda konuşan Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, İsrail'in saldırılarıyla ciğerlerinin yandığını söyledi.

Çocukların, kadınların dünyanın gözü önünde şehit edildiğini vurgulayan Posbıyık, "Bu durum hakikaten vicdanları yakıyor ama dünyanın vicdanını yakmıyor. Maalesef Müslüman aleminden de tepki yok. Türkiye her zaman olduğu gibi Filistin'e sahip çıkıyor. Acı çeken bütün Müslüman topluluklarına yardımcı olmaya çalışıyor." diye konuştu.

"İsrail'e karşı net, güçlü ve etkili bir tavır alınması şarttır"

CHP ve AK Partili meclis üyelerinin ortak bildirisinde ise şu ifadelere yer verildi:

"Arife günü başlayan ve bayram süresince devam eden saldırılar vahim boyuta ulaştı. Olaylar sonucu yaralanan ve yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı her geçen gün artmaktadır. İsrail'in bu saldırıları, en kutsal hak olan yaşam hakkının ihlalidir. Filistinlilerin nesiller boyunca yaşadıkları topraklara el konulmasını hedefleyen bu saldırılar, orantısız güç kullanılarak hukuk dışı bir oldu bitti yaratmaya yöneliktir. İsrail'in bu gayri insani saldırılarını şiddetle kınıyor, Birleşmiş Milletler'in (BM) saldırıların durdurulması için uluslararası hukuk ve temel insan hakları hukuku çerçevesinde yaptığı çağrıyı destekliyoruz.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin ivedilikle harekete geçmesini talep ediyor, bu maksatla insana ve yaşam hakkına saygı duyan herkesi sorumluluk üstlenmeye çağırıyoruz. Artık İsrail'e karşı net, güçlü ve etkili bir tavır alınması şarttır. Belediye Meclis Üyeleri olarak, İsrail'in saldırganlığının ve Filistin halkına yaptığı zulmün karşısında durmaya, Filistin davasını ve kardeş Filistin halkının haklı özgürlük, adalet, hukuk ve bağımsızlık mücadelesini savunmaya devam edeceğimizi beyan ederiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş

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