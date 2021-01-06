Ereğli Belediye Meclisi toplandı
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Ereğli Belediye Meclisi toplandı

06.01.2021 13:51 | Son Güncelleme: 06.01.2021 13:54
Ereğli Belediye Meclisi toplandı

Ereğli Belediye Meclisi, ocak ayı olağan toplantısı yapıldı.

Ereğli Belediye Meclisi, ocak ayı olağan toplantısı yapıldı.

Belediye Başkanı Halil Posbıyık başkanlığında, Atatürk Kültür Merkezi Nikah Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda bir süre önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybeden CHP'li Belediye Meclis Üyesi Yaşar Balcı için dua edildi.

Balcı'nın oturduğu koltuğun üzerine fotoğrafı ve karanfiller konulurken Belediye Başkanı Posbıyık, oğlu Canberk Balcı'ya, babası Yaşar Balcı'nın fotoğrafı bulunan "Aramızdasın" yazılı fotoğrafı hediye etti.

Balcı'nın vefatı nedeniyle boşalan meclis üyeliği koltuğuna gelen Baki Erdoğan'a ise rozeti Başkan Posbıyık tarafından takıldı.

Toplantıda meclis gündeminde yer alan maddeler görüşüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş

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