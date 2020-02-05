Ereğli Belediye Meclisi toplandı

05.02.2020 13:58 | Son Güncelleme: 05.02.2020 13:58

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık başkanlığında, belediye meclisinin şubat ayı ilk oturumu gerçekleştirildi.

Posbıyık, Atatürk Kültür Merkezi Nikah Salonu'ndaki toplantıda, ilçede kurulu bulunan Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (Erdemir) ile yeni bir sayfa açmak istediklerini söyledi.

Erdemir'in büyümesinin Ereğli'yi de büyüteceğini anlatan Posbıyık, "Biz Erdemir için ne yapabiliriz? Erdemir, Ereğli halkı için neler yapabilir artık bunları konuşalım ve somut adımlar atalım. Erdemir'in yüksek fırın ruhsatını verdik, diğer ruhsatlar da sıraya girdi. Erdemir'in mühendisleri belediyede." dedi.

Posbıyık, Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali'nin bu yıl 4 güne çıkarıldığını ve 9-12 Temmuz'da gerçekleştirileceğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA