Ereğli Belediye Meclisi haziran ayı olağan toplantısı yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ereğli Belediye Meclisi haziran ayı olağan toplantısı yapıldı

Ereğli Belediye Meclisi haziran ayı olağan toplantısı yapıldı
Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş - Haberler | Güncel

Ereğli Belediye Meclisi haziran ayı olağan toplantısı, Halil Posbıyık başkanlığında gerçekleştirildi.

Ereğli Belediye Meclisi haziran ayı olağan toplantısı, Halil Posbıyık başkanlığında gerçekleştirildi.

Atatürk Kültür Merkezi nikah salonunda düzenlenen toplantıda, gündemde yer alan maddeler görüşülerek ilgili komisyonlara havale edildi.

Siyasi parti ilçe başkanlarının da katıldığı toplantıda konuşan Posbıyık, ilçe genelinde cami sayısının yeterli olduğunu ancak avlu genişliği bakımından yeterli bir cami bulunmadığını dile getirdi.

Sahil güzergahına dolgu yapılarak buraya cami yapılması yönünde Vali ve Kaymakamla görüştüklerini aktaran Posbıyık, şöyle konuştu:

"Zonguldak'a güzel cami yapıldı, çok güzel oluyor, tebrik ediyorum. Ereğli'ye de bu yakışır. 'Ereğli'nin milletvekiliyim.' diyen Cumhurbaşkanımıza bu projeyi gerçekleştirmenin yakışacağını düşünüyorum. Bu projenin gerçekleşmesi için Cumhurbaşkanımızdan Ereğli halkı adına talepte bulunuyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT canlı yayınına konuk oldu: (6)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT canlı yayınına konuk oldu: (6)
Kültür ve Turizm Bakanlığı, müzisyenlere 3 bin liralık destek paketinin süresini 1 ay daha uzattı
Kültür ve Turizm Bakanlığı, müzisyenlere 3 bin liralık destek paketinin süresini 1 ay daha uzattı
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Türkiye'yi ziyaret edecek
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Türkiye'yi ziyaret edecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fatma Şahin Ziya Selçuk Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Adil Karaismailoğlu
Magazin Bergen Murat Boz Beren Saat Demet Evgar
Spor Arda Turan Nihat Özdemir Roland Garros Merih Demiral Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ereğli Belediye Meclisi haziran ayı olağan toplantısı yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 15:03:09. #1.14#

title