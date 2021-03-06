Ereğli Belediye Başkanı Posbıyık'tan "sosyal medyadaki Kovid-19 denetimi paylaşımı"na ilişkin açıklama

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimine ilişkin sosyal medyada yapılan "Biz tutanak düzenleyelim, siz itiraz edersiniz" başlıklı paylaşımına tepki gösterdi.

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimine ilişkin sosyal medyada yapılan "Biz tutanak düzenleyelim, siz itiraz edersiniz" başlıklı paylaşımına tepki gösterdi.

Posbıyık, yazılı açıklamasında, karanlık güçler veya belli odakların Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu'nu hedef alan aylar önce çekilen bir görüntüyü tekrar gündeme getirerek haksız bir kampanya başlattığını belirtti.

Kaymakamın hiçbir kişiyi ayırt etmeden, ötekileştirmeden herkese eşit davrandığına işaret eden Posbıyık, "Kaymakamımız, Kovid-19 ile mücadelede her türlü çabayı gösterdi. 26 Kasım'da, bir eczanede yaptığı ziyaret neticesinde oradaki çalışanlara, 'Dikkatli olun, Kovid tehlikelidir, bir yanlış yapmayın.' diye zabıta müdürünün de yanında olduğu büyük bir ekiple gezi yaparken bir görüntüsü karanlık güçler tarafından belli noktalara gönderilmeye başlanmış ve sanki ülkede başka bir mesele yokmuş gibi kasıtlı olarak bütün televizyonlara bu bilgiler aktarılmış." ifadelerini kullandı.

Kaymakam Çorumluoğlu'nun ilçeye çok güzel hizmetler yaptığını, yapmaya da devam ettiğini aktaran Posbıyık, "Kaymakamımıza sahip çıkılmasının şart olduğunu ifade etmek istiyorum. Ereğli Kaymakamına bütün Ereğli'nin sahip çıkacağına da bütün kalbimle inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş