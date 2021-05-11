Ereğli Belediye Başkanı Posbıyık, ilçede incelemelerde bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ereğli Belediye Başkanı Posbıyık, ilçede incelemelerde bulundu

Ereğli Belediye Başkanı Posbıyık, ilçede incelemelerde bulundu
Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş - Haberler | Güncel

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Karadeniz bölgesinde kumsalı en uzun plajı oluşturduklarını söyledi.

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Karadeniz bölgesinde kumsalı en uzun plajı oluşturduklarını söyledi.

Beraberinde başkan yardımcıları ve daire müdürleri ile Ereğli-Alaplı kara yolu arasındaki Sevgi, Barış, Dostluk Plaj ve Mesire Alanı'nda incelemelerde bulunan Posbıyık, 4 mevsim spor da yapılabilecek bir projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

Alaplı ilçe sınırına kadar olan bazı bölgelerin de Ereğli Belediyesine tahsisi için girişimde bulunduklarını anlatan Posbıyık, "Bu bölge de tesisimize katılırsa böyle bir alan Karadeniz'de yoktur diye düşünüyorum. Sadece denize girmek için değil, her mevsim yürüyüş ve spor yapmak için de hazırlanıyor. Sadece Ereğlilileri değil, Türkiye'nin ve dünyanın farklı bölgelerinden insanlarımızı Karadeniz'in en uzun plajında ağırlamak istiyoruz." diye konuştu.

"Karadeniz bölgesinde kumsalı en uzun plajı oluşturuyoruz." diyen Posbıyık, "Bu alanda Gençlik Şöleni yapmak istiyoruz. Bunu yapmak için de her türlü imkanımız var, yeter ki biran önce virüsten tüm tedbirlere uyarak kurtulalım." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş

Türkiye'de ilk kez 'Küçük Çöl Toygarı' görüldü
Türkiye'de ilk kez 'Küçük Çöl Toygarı' görüldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Eda Ece Pınar Altuğ Mehmet Ali Erbil
Spor Diego Samet Aybaba Mete Kalkavan Aykut Kocaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ereğli Belediye Başkanı Posbıyık, ilçede incelemelerde bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 15:08:02. #1.14#

title