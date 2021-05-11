Ereğli Belediye Başkanı Posbıyık, ilçede incelemelerde bulundu

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Karadeniz bölgesinde kumsalı en uzun plajı oluşturduklarını söyledi.

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Karadeniz bölgesinde kumsalı en uzun plajı oluşturduklarını söyledi.

Beraberinde başkan yardımcıları ve daire müdürleri ile Ereğli-Alaplı kara yolu arasındaki Sevgi, Barış, Dostluk Plaj ve Mesire Alanı'nda incelemelerde bulunan Posbıyık, 4 mevsim spor da yapılabilecek bir projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

Alaplı ilçe sınırına kadar olan bazı bölgelerin de Ereğli Belediyesine tahsisi için girişimde bulunduklarını anlatan Posbıyık, "Bu bölge de tesisimize katılırsa böyle bir alan Karadeniz'de yoktur diye düşünüyorum. Sadece denize girmek için değil, her mevsim yürüyüş ve spor yapmak için de hazırlanıyor. Sadece Ereğlilileri değil, Türkiye'nin ve dünyanın farklı bölgelerinden insanlarımızı Karadeniz'in en uzun plajında ağırlamak istiyoruz." diye konuştu.

"Karadeniz bölgesinde kumsalı en uzun plajı oluşturuyoruz." diyen Posbıyık, "Bu alanda Gençlik Şöleni yapmak istiyoruz. Bunu yapmak için de her türlü imkanımız var, yeter ki biran önce virüsten tüm tedbirlere uyarak kurtulalım." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş