Eredmil'de heyelanda zarar gören yollar onarılıyor
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Mersin Büyükşehir Belediyesi, Erdemli, Güncel

Eredmil'de heyelanda zarar gören yollar onarılıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, Erdemli ilçesinde aşırı yağışlar ve heyelan nedeniyle zarar gören yolların onarıldığı bildirildi.

12.03.2020 10:37 | Son Güncelleme: 12.03.2020 10:37
Eredmil'de heyelanda zarar gören yollar onarılıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, Erdemli ilçesinde aşırı yağışlar ve heyelan nedeniyle zarar gören yolların onarıldığı bildirildi.


Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdemli ilçesi Kösbucağı, Çamlı ve Fakılı grup yolunda şiddetli yağışla birlikte yaşanan çökmeler ve heyelan, bölge halkında paniğe neden oldu. 100 metre uzunlukta, 2 metre eninde, yaklaşık 3 metreyi bulan çökme nedeniyle yol tamamen ulaşıma kapanırken, ekiplerin anında müdahalesi ile bypass yapılarak yeni bir yol açıldı.


Yine aynı yolun 120 metre uzunluğunda, 3 metre genişliğindeki bölümünde de nedeni anlaşılamayan bir çökme oluştu. Yaşanan çökme nedeniyle kapanan yol, yine Büyükşehir Belediyesinin dolgulu yol genişletme ve büz borular ile yaptığı altyapı çalışması sonrası ulaşıma açılarak, asfalt öncesi son çalışmalar tamamlandı.


Kısa sürede ulaşıma açıldı


Dağ yamacından kopan tonlarca toprağın yola akması nedeniyle oluşan heyelan da aynı yolun 100 metrelik kısmını ulaşıma kapatırken, heyelan ve çökmeler sırasında yolu kullanan kimsenin olmayışı can kaybına yol açmadı. Heyelan nedeniyle kapanan yol da kısa süre içerisinde ulaşıma açılırken, bölge sakinlerinin korkarak kullandığı yolda olası doğal afetlerin bir daha yaşanmaması ve afetler nedeniyle can ve mal kaybı meydana gelmemesi için Büyükşehir Belediyesi ekipleri hummalı bir çalışma başlattı.


5 bin 700 metreyi bulan yol genişletme ve bypass işlemlerinin sona yaklaşıldığı bölgede oluşan göçük ve toprak kaymaları, halkta tedirginliğe yol açarken, tüm imkanlarını seferber eden belediye ekipleri, bir taraftan oluşan zararı ortadan kaldırmaya uğraşırken, diğer taraftan da yürütülen çalışmalar ile olası afetlerin önüne geçmeye çalışıyor. - MERSİN

Kaynak: İHA

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