Erdon Daci Eskişehirspor'da

Eskişehirspor, Atiker Konyaspor'dan Erdon Daci'yi 1 yıllığına kiraladı. Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal ve Divan Kurulu Başkanı Aydın Begiter, Erdon Daci ile Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde bir araya geldi. Erdon Daci kendisini Eskişehirsporlu yapan imzayı atarken, transfer için kulüp kasasından hiçbir bedel ödenmedi. Erdon Daci'nin transferinden doğan hakedişlerini Aydın Begiter üstlenirken, genç oyuncu 1 sene Eskişehirspor formasını giyecek. Genç Makedon oyuncu Erdon, 4 Temmuz 1998 Skopje doğumlu, 1.83 metre boyunda ve santrafor mevkinde görev alıyor.

(İHA)