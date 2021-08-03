Erdal Evgin'in abisi Atilla Evgin hayatını kaybetti

Erol Evgin, ağabeyi Atilla Evgin'in vefatıyla sarsıldı.

Erol Evgin, ağabeyi Atilla Evgin'in vefatıyla sarsıldı. Ağabeyiyle çekilen bir fotoğrafını paylaşan Evgin "Sevgili Ağabeyim Atilla Evgin'i sonsuzluğa uğurladık. Mekanı cennet olsun. Büyük acımı paylaşan tüm dostlarıma teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Emel Sayın, Elif Karlı, Jülide Alasya, Mehmet Ali Erbil, Ceylan Ertem, Pınar Altuğ ve pek çok isim, Erol Evgin'e başsağlığı dileklerinde bulundu.

Kaynak: Hürriyet