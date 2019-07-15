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Erdoğdu: Borç yapılandırma fonu kurulmalı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğdu, vatandaşın ödeyemediği kredi borcunu, varlık yönetim şirketlerinin bankalardan aldığı fiyattan alacak ve anapara ödemesini belli bir takvime yayarak tahsil edecek bir "Borç Yapılandırma Fonu" kurulmasını önerdi.

Erdoğdu: Borç yapılandırma fonu kurulmalı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğdu, vatandaşın ödeyemediği kredi borcunu, varlık yönetim şirketlerinin bankalardan aldığı fiyattan alacak ve anapara ödemesini belli bir takvime yayarak tahsil edecek bir "Borç Yapılandırma Fonu" kurulmasını önerdi.

Kaynak: Dunya.com

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