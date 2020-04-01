Erdoğan-Zelenskiy görüşmesinde, koronavirüsle mücadelede iş birliği başta olmak üzere, ikili...
Erdoğan-Zelenskiy görüşmesinde, koronavirüsle mücadelede iş birliği başta olmak üzere, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.
01.04.2020 21:26 | Son Güncelleme: 01.04.2020 21:26
Erdoğan-Zelenskiy görüşmesinde, koronavirüsle mücadelede iş birliği başta olmak üzere, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.
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Kaynak: AA