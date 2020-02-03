Erdoğan-Zelenskiy görüşmesi
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Erdoğan-Zelenskiy görüşmesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey 8. Toplantısı dolayısıyla resmi ziyarette bulunmak üzere Ukrayna'ya geldi.

03.02.2020 15:13 | Son Güncelleme: 03.02.2020 15:14
Erdoğan-Zelenskiy görüşmesi

Cumhurbaşkanı , Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey 8. Toplantısı dolayısıyla resmi ziyarette bulunmak üzere Ukrayna'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılama töreninin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Erdoğan-Zelenskiy görüşmesi
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