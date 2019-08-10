Erdoğan: Zaferler halkasına bir yenisini ekleyeceğiz

10.08.2019 13:39

Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ağustos ayı, bizim tarihimizde zaferler ayı olarak geçer. İnşallah bu ağustosta da tarihimizin zaferler halkasına bir yenisini ekleyeceğiz" dedi.