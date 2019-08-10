Erdoğan: Zaferler halkasına bir yenisini ekleyeceğiz
Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ağustos ayı, bizim tarihimizde zaferler ayı olarak geçer. İnşallah bu ağustosta da tarihimizin zaferler halkasına bir yenisini ekleyeceğiz" dedi.
10.08.2019 13:39
Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ağustos ayı, bizim tarihimizde zaferler ayı olarak geçer. İnşallah bu ağustosta da tarihimizin zaferler halkasına bir yenisini ekleyeceğiz" dedi.
Kaynak: Dunya.com