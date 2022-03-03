Erdoğan: "Yuvarlak masa etrafında yer beğenmeyenlere milletim gereken yeri gösterecektir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Her bir vatandaşımızın hem bugünkü hayatının hem kendisinin ve evlatlarının geleceğini doğrudan ilgilendirecek kararların verileceği, tercihlerin yapılacağı bir süreçten geçiyoruz. Yuvarlak masa etrafında yer beğenmeyenlere milletim gereken yeri gösterecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ankara Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu. Ankaralılara AK Parti'ye verdikleri destek için teşekkür eden Erdoğan, "Buradan Ankara'mızın tüm ilçelerindeki mahallelerindeki hanelerindeki kardeşlerime sevgilerimi yolluyorum. Toplantımızın partimiz, şehrimiz ülkemiz aziz milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Rabbim'e bana sizler gibi dava ve yol arkadaşları verdiği için hamd ediyorum. Kuruluşundan bugüne AK Parti Ankara Teşkilatlarının her kademesinde görev almış tüm kardeşlerimizi gönülden tebrik ediyorum. 15 Temmuz'da bir kez daha gazilikle şereflenmiştir. Darbecilerin attıkları bombalara, sıktıkları kurşunlara, uçurdukları kurşunlara, cesaretle karşı koyan Ankaralılara bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Ankara sadece devletimizin başkenti değil aynı zamanda ülkemizin tüm renklerini, zenginliklerini, birikimini, umudunu bünyesinde toplayan mazi ile ati arasında kurduğumuz köprümün kilit taşı konumunda bir şehirdir. Bu sebeple AK Parti olarak bizim için de Ankara daima özel, önemli, kritik bir yer olmuştur. Hamdolsun, Ankara ilk günden beri bize sahip çıkmış destek vermiş dağ gibi yanımızda durmuştur. Milletimizin asırlık demokrasi ve kalkınma özlemlerini hayata geçirme sorumluluğunu üstlenmiş AK Parti kadrolarının öncü lokomotiflerinden biri de Ankara teşkilatıdır. Ankara'daki varlığımızı birliğimizi, gücümüzü, kabiliyetimizi ne kadar üst düzeyde tutarsak tüm Türkiye'deki hareket alanımız o derece genişler" diye konuştu.

"ANKARA 2023 SEÇİMLERİNDE HEM SANDIKLARA SAHİP ÇIKARAK HEM SANDIKLARI AK PARTİ VE CUMHUR İTTİFAKI OYLARIYLA PATLATARAK KENDİNE YAKIŞANI YAPACAKTIR"

AK Parti'nin Ankara'daki üye sayısının tüm siyasi partilerin üye sayısından fazla olduğunu söyleyen Erdoğan, "Ankara teşkilatımız geçtiğimiz yıl yaptığı 83 bin 600 yeni üye ve toplamda ulaştığı 788 bin üyeyle şehirdeki tüm siyasi partilerin toplamının kat be kat üzerinde bir başarıya imza atmıştır. Bu yılın ilk iki ayındaki üye sayısının 18 bin 500'e ulaşmış olması yükselişin sürdüğüne işaret ediyor. Ankara 2023 seçimlerinde hem sandıklara sahip çıkarak hem sandıkları AK Parti ve Cumhur İttifakı oylarıyla patlatarak kendine yakışanı yapacaktır" dedi.

"ÖYLE YUVARLAK MASA ETRAFINDA YER BEĞENMEYENLERE MİLLETİM GEREKEN YERİ GÖSTERECEKTİR"

Teşkilat üyelerine seslenen Erdoğan, "İnşallah 2023'te bu şehrin sokakları, gözleri umut ve sevinçle parlayan ülkelerinin ve kendilerinin geleceğine sahip çıkan başkentlilerin coşkulu sloganları ile çınlayacaktır. Bunun için sizlerden tek bir anınızı ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları tek bir gününüzü boşa geçirmeden tüm ilçeleri, mahalleleri, sokakları, haneleriyle gönlünün kazanmadık tek bir insanımızı bırakmayacak şekilde Ankara'yı kucaklamanızı istiyorum. Allah'ın izniyle ne bu davanın ne AK Parti'nin önünü kesmeye inşallah kimsenin gücü yetmez. Öyle yuvarlak masa etrafında yer beğenmeyenlere milletim gereken yeri gösterecektir" diye konuştu.

"ÜLKEMİZİ 2023 HEDEFLERİNE ULAŞTIRMA, GENÇLERİMİZE 2053 VİZYONUNU MİRAS BIRAKMA, BU MÜCADELEYİ YİNE MİLLETİMİZİN DESTEĞİ İLE NETİCEYE ULAŞTIRACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eyvallah omuz omuza istikbale yürüyoruz. Demokrasi tarihimize baktığımızda tek parti faşizminden beri sarkacın milli iadeyle darbe, vesayet arasında gidip geldiğine şahit oluyoruz. Ülkemizde milli iradenin en güçlü ve kesintisiz hüküm sürdüğü dönem bizim dönemimizdir. Uzunca bir süre baskı, zulüm, yokluk, yoksulluk cenderesi altında bunalan milletimiz AK Parti ile kendine tarihi bir çıkış yolu inşa etmiştir. AK Parti'yi millet kurmuştur, iktidara millet taşımıştır. AK Parti'yi 20 yıldır girdiği 15 seçimde sandıktan millet birinci parti olarak çıkarmıştır. AK Parti'nin vesayetlerle, darbecilerle, küresel ve bölgesel güçlerle mücadelesi hep milletin desteği ile hedefe ulaşmıştır. AK Parti eser ve hizmet siyasetiyle bu ülkenin her bir ferdinin hayatına dokunan icraatlara imza atarken de yanında hep bu millet olmuştur. Yürüyeceksin, millet yürüyecek ardından. Biz milletle yürüdük, biz evet o malum çevrelerle değil, milletle yürüdük. İnşallah ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırma, gençlerimize 2053 vizyonunu miras bırakma, bu mücadeleyi yine milletimizin desteği ile neticeye ulaştıracağız" açıklamasında bulundu.

"AK PARTİ'NİN HİÇBİR YÖNETİCİSİ, HİÇBİR MENSUBU MİLLETE SIRTINI DÖNEMEZ"

AK Parti'nin gençler üzerinden eleştirildiğini ifade eden Erdoğan, "AK Parti'de gençlik yok. Buyurun siz arayın da bulursunuz. Gençlik burada ve eyvallah AK Gençlik gümbür gümbür geleceğe yürüyor. AK Kadınlar gümbür gümbür geleceğe yürüyor, Ana Kademe, AK Parti olarak gümbür gümbür iktidarı tazelemeye yürüyor. Cumhur İttifakı olarak. AK Parti'nin hiçbir yöneticisi, hiçbir mensubu millete sırtını dönemez, milletten kopuk olamaz. Milletin rızasına dayanmayan herhangi bir hesap kitap yapamaz. Partimizi, mensubu olduğu davanın şuurunda üstlendiği sorumluluğun farkında birikimiyle kendini bu harekete adamış teşkilat mensuplarımızla birlikte bu günlere getirdik. Türkiye'nin bu tarihi dönüm noktasında beraber yol yürüdüğümüz, nice sınamaların üstesinden geldiğimiz kardeşlerimizin her birine teşekkür ediyorum" dedi. 2023 Seçimleri'nde daha fazla çalışmaları için partililere seslenen Erdoğan, "Teşkilatımızdan önümüzdeki seçimlere dek bugüne dek gösterilenden çok daha fazla bir gayret çok daha fazla bir çaba bekliyorum. Ülkemizin bu süreçte elde edeceği kazanımlar veya uğrayacağı kayıplar sadece AK Parti'nin, AK Partililerin olmayacaktır, her bir vatandaşımızın hem bugünkü hayatını, hem kendisinin hem evlatlarının doğrudan ilgilendirecek kararların verileceği tercihlerin yapılacağı bir süreçten geçiyoruz" dedi.

Rusya ve Ukrayna arasında yaşananlara değinen Erdoğan şunları kaydetti. "Rusya-Ukrayna arasında gelişmeleri görüyorsunuz değil mi, düştükleri durumu görüyorsunuz değil mi? Bizler bunlardan ibret alarak yolumuza devam edeceğiz. Kardeşlerim, Türkiye'nin önünde iki yol vardır, birincisi ülkemizin 20 yıldır büyük emekler, gayretler, fedakarlıklar sayesinde geldiği yeri dünyanın en büyük 10 ekonomisi, siyasi, diplomatik, askeri olarak en büyük güçleri arasına girerek taçlandırmaktır. Çok hassas olacağız, ikincisi, 1990'lı yılların siyasi istikrarsızlık, sosyal kaos, ekonomik çöküntü dönemlerine geri dönmektir. 28 Şubat ittifakı çatısı altında bir araya gelenler o masaya oturtmaya cesareti, harbiliği, samimiyeti bulamadıkları ortaklarıyla birlikte ülkenin ve milletin hiçbir meselesi konusunda dişe dokunur bir teklif ortaya koyamıyorlar. Bunların bir araya geliş gayesi ülkenin ve milletin sorunlarını çözmek, demokrasimizi güçlendirmek, kalkınmamızı hızlandırmak, vizyonumuzu genişletmek değildir. Bunların tek derdi; ülkenin ve milletin felaketi pahasına da olsa kendi islerine ajanslar vasıtasıyla verilen gündemi uygulamaktır. Proje şayet ortaya bir eser koyacaksınız iyidir ve gereklidir ama siyasette proje milli iradeye saygısızlıktır hatta milli iradeye tehdittir. Bunların tanımı bu. Türkiye geçmişten ve her darbenin ardından benzer siyaset projelerle karşılaşmıştır. Milletimiz her seferinde bulduğu ilk fırsatta bu projeleri çöpe atmış ülkenin yönünü kendi tarihine değerlerine, kültürüne, ihtiyaçlarına, beklentilerine, hedeflerine uygun istikamete çevirmiştir. İnşallah bu seferki proje de milletimiz tarafından sandığa gömülecektir" diye konuştu.

(Derya Yetim - Hülya Keklik/ İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel