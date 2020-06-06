Erdoğan: "(Yusufeli Barajı) Ekonomimize yılda 1,5 milyar lira katkı sağlayacak"
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Yusufeli Barajı 3 Milyonuncu Beton Dökümü, Bayburt Demirözü Sulaması, Rize Merkez ve Güneysu İlçeleri ile Taşlıdere Vadisi Islahı 5. Kısım Hizmete Alma Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı.
06.06.2020 16:47 | Son Güncelleme: 06.06.2020 16:53
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Yusufeli Barajı 3 Milyonuncu Beton Dökümü, Bayburt Demirözü Sulaması, Rize Merkez ve Güneysu İlçeleri ile Taşlıdere Vadisi Islahı 5. Kısım Hizmete Alma Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı. (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yusufeli Barajı) Tamamen mühendislerimizin ürünü olan eser, ekonomimize yılda 1,5 milyar lira katkı sağlayacak."
Kaynak: AA