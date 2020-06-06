Erdoğan: "(Yusufeli Barajı) Ekonomimize yılda 1,5 milyar lira katkı sağlayacak" Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Yusufeli Barajı 3 Milyonuncu Beton Dökümü, Bayburt Demirözü Sulaması, Rize Merkez ve Güneysu İlçeleri ile Taşlıdere Vadisi Islahı 5. Kısım Hizmete Alma Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Yusufeli Barajı 3 Milyonuncu Beton Dökümü, Bayburt Demirözü Sulaması, Rize Merkez ve Güneysu İlçeleri ile Taşlıdere Vadisi Islahı 5. Kısım Hizmete Alma Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı. (3) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yusufeli Barajı) Tamamen mühendislerimizin ürünü olan eser, ekonomimize yılda 1,5 milyar lira katkı sağlayacak." Kaynak: AA