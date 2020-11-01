Erdoğan: "Yürüttüğümüz mücadeleyi başarıya ulaştırdığımızda Türkiye siyasi ve ekonomik olarak dünyanın en büyükleri arasında yer alacaktır."
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Erdoğan: "Yürüttüğümüz mücadeleyi başarıya ulaştırdığımızda Türkiye siyasi ve ekonomik olarak dünyanın en büyükleri arasında yer alacaktır."

01.11.2020 14:51 | Son Güncelleme: 01.11.2020 14:54
Erdoğan:

Erdoğan: "Yürüttüğümüz mücadeleyi başarıya ulaştırdığımızda Türkiye siyasi ve ekonomik olarak dünyanın en büyükleri arasında yer alacaktır.

Erdoğan: "Yürüttüğümüz mücadeleyi başarıya ulaştırdığımızda Türkiye siyasi ve ekonomik olarak dünyanın en büyükleri arasında yer alacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.11.2020 14:54:25. #1.14#
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