Erdoğan: "Yürüttüğümüz mücadeleyi başarıya ulaştırdığımızda Türkiye siyasi ve ekonomik olarak dünyanın en büyükleri arasında yer alacaktır."
01.11.2020 14:51 | Son Güncelleme: 01.11.2020 14:54
Erdoğan: "Yürüttüğümüz mücadeleyi başarıya ulaştırdığımızda Türkiye siyasi ve ekonomik olarak dünyanın en büyükleri arasında yer alacaktır.
Erdoğan: "Yürüttüğümüz mücadeleyi başarıya ulaştırdığımızda Türkiye siyasi ve ekonomik olarak dünyanın en büyükleri arasında yer alacaktır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu