Erdoğan: "Yürüttüğümüz mücadeledeki en büyük gücümüzün altına imza attığımız hizmetler olduğunu asla unutmadan, eser inşasına devam edeceğiz."
18.12.2020 14:57 | Son Güncelleme: 18.12.2020 14:57
Erdoğan: "Yürüttüğümüz mücadeledeki en büyük gücümüzün altına imza attığımız hizmetler olduğunu asla unutmadan, eser inşasına devam edeceğiz.
Erdoğan: "Yürüttüğümüz mücadeledeki en büyük gücümüzün altına imza attığımız hizmetler olduğunu asla unutmadan, eser inşasına devam edeceğiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel