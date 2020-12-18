Erdoğan: "Yürüttüğümüz mücadeledeki en büyük gücümüzün altına imza attığımız hizmetler olduğunu asla unutmadan, eser inşasına devam edeceğiz."
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Erdoğan: "Yürüttüğümüz mücadeledeki en büyük gücümüzün altına imza attığımız hizmetler olduğunu asla unutmadan, eser inşasına devam edeceğiz."

18.12.2020 14:57 | Son Güncelleme: 18.12.2020 14:57
Erdoğan:

Erdoğan: "Yürüttüğümüz mücadeledeki en büyük gücümüzün altına imza attığımız hizmetler olduğunu asla unutmadan, eser inşasına devam edeceğiz.

Erdoğan: "Yürüttüğümüz mücadeledeki en büyük gücümüzün altına imza attığımız hizmetler olduğunu asla unutmadan, eser inşasına devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel

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