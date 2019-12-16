Erdoğan: "Yurt dışında yaşayan her bir kardeşimiz, Türk milletinin temsilcisidir ve 82 milyon...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından düzenlenen İsviçre'ye Göç'ün 50. Yıldönümü kutlama etkinliğinde konuştu.
16.12.2019 21:28 | Son Güncelleme: 16.12.2019 21:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından düzenlenen İsviçre'ye Göç'ün 50. Yıldönümü kutlama etkinliğinde konuştu.
Kaynak: AA