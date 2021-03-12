Erdoğan: "Yurt dışına veri aktarılmasına yönelik AB düzenlemeleriyle uyumlu olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda değişiklikler yapıyoruz."
12.03.2021 16:13 | Son Güncelleme: 12.03.2021 16:17
Erdoğan: "Yurt dışına veri aktarılmasına yönelik AB düzenlemeleriyle uyumlu olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda değişiklikler yapıyoruz.
Erdoğan: "Yurt dışına veri aktarılmasına yönelik AB düzenlemeleriyle uyumlu olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda değişiklikler yapıyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu