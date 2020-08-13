Erdoğan: "Yunanistan'ın Ege ve Akdeniz'de ortaya koyduğu tavır art niyetlidir.

Erdoğan: "Yunanistan'ın Ege ve Akdeniz'de ortaya koyduğu tavır art niyetlidir. Türk kıyılarına 2, Yunan anakarasına ise 580 kilometre uzaklıktaki Meis Adası üzerinden deniz yetki alanı talep etmek akılla ve sağduyu ile izah edilemez."

Kaynak: AA