Erdoğan: "Yunanistan'ın Ege ve Akdeniz'de ortaya koyduğu tavır art niyetlidir.
13.08.2020 11:55 | Son Güncelleme: 13.08.2020 12:23
Erdoğan: "Yunanistan'ın Ege ve Akdeniz'de ortaya koyduğu tavır art niyetlidir. Türk kıyılarına 2, Yunan anakarasına ise 580 kilometre uzaklıktaki Meis Adası üzerinden deniz yetki alanı talep etmek akılla ve sağduyu ile izah edilemez."
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