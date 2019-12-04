Erdoğan, yunanistan başbakanı kiriakos miçotakis'i kabul etti
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Erdoğan, yunanistan başbakanı kiriakos miçotakis'i kabul etti

Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'i kabul ettiİngiltere, (DHA)- NATO Liderler Zirvesi için Londra'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'i kabul etti.

04.12.2019 18:41 | Son Güncelleme: 04.12.2019 18:42
Erdoğan, yunanistan başbakanı kiriakos miçotakis'i kabul etti

Erdoğan, Başbakanı Kiriakos Miçotakis'i kabul etti

İngiltere, ()- NATO Liderler Zirvesi için 'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'i kabul etti. Erdoğan ve Miçotakis ikili görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: DHA

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: Erdoğan, yunanistan başbakanı kiriakos miçotakis'i kabul etti
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