04.12.2019 18:41 | Son Güncelleme: 04.12.2019 18:42

Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'i kabul etti

İngiltere, (DHA)- NATO Liderler Zirvesi için Londra'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'i kabul etti. Erdoğan ve Miçotakis ikili görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: DHA

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