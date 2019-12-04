Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'i kabul etti
NATO Liderler Zirvesi için Londra'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'i kabul etti.
04.12.2019 18:36 | Son Güncelleme: 04.12.2019 18:36
NATO Liderler Zirvesi için Londra'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'i kabul etti. Erdoğan ve Miçotakis ikili görüşme gerçekleştirdi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-----------------------------------Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in görüşmesi
Kaynak: DHA