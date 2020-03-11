Erdoğan Yunanistan'a 'Sen de Kapıyı Aç' Çağrısını Yineledi
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Yunanistan, Güncel

Erdoğan Yunanistan'a 'Sen de Kapıyı Aç' Çağrısını Yineledi

Partisinin TBMM grup toplantısında konuşan Erdoğan, Yunanistan'a kapılarını açma çağrısını yineledi, Yunanistan'ın mültecilere yaptıkları sert müdahaleleri "Nazi işkencesi" olarak tanımladı.

11.03.2020 19:46 | Son Güncelleme: 11.03.2020 19:46

Partisinin TBMM grup toplantısında konuşan Erdoğan, Yunanistan'a kapılarını açma çağrısını yineledi, Yunanistan'ın mültecilere yaptıkları sert müdahaleleri "Nazi işkencesi" olarak tanımladı

Erdoğan Yunanistan'a 'Sen de Kapıyı Aç' Çağrısını Yineledi

Haberin Videosu:

Erdoğan Yunanistan'a 'Sen de Kapıyı Aç' Çağrısını Yineledi

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