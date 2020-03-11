Erdoğan Yunanistan'a 'Sen de Kapıyı Aç' Çağrısını Yineledi
Partisinin TBMM grup toplantısında konuşan Erdoğan, Yunanistan'a kapılarını açma çağrısını yineledi, Yunanistan'ın mültecilere yaptıkları sert müdahaleleri "Nazi işkencesi" olarak tanımladı.
11.03.2020 19:46 | Son Güncelleme: 11.03.2020 19:46
Partisinin TBMM grup toplantısında konuşan Erdoğan, Yunanistan'a kapılarını açma çağrısını yineledi, Yunanistan'ın mültecilere yaptıkları sert müdahaleleri "Nazi işkencesi" olarak tanımladı
Kaynak: DailyMotion.com
Haberin Videosu: Erdoğan Yunanistan'a 'Sen de Kapıyı Aç' Çağrısını Yineledi