Erdoğan: "YPG'li teröristler ile FETÖ'cü alçaklara meydanı bırakmamanızı istiyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hediye taktimi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çekimi LONDRA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Old Billingsgate binasında Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.
05.12.2019 01:12 | Son Güncelleme: 05.12.2019 01:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hediye taktimi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çekimi LONDRA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Old Billingsgate binasında Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.
Kaynak: AA