Erdoğan: "YPG'li teröristler ile FETÖ'cü alçaklara meydanı bırakmamanızı istiyoruz"
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Erdoğan: "YPG'li teröristler ile FETÖ'cü alçaklara meydanı bırakmamanızı istiyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hediye taktimi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çekimi LONDRA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Old Billingsgate binasında Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.

05.12.2019 01:12 | Son Güncelleme: 05.12.2019 01:16
Erdoğan:

Erdoğan'ın konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hediye taktimi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çekimi LONDRA - Cumhurbaşkanı , Old Billingsgate binasında Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Erdoğan: "YPG'li teröristler ile FETÖ'cü alçaklara meydanı bırakmamanızı istiyoruz"
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