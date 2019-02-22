Erdoğan Yolda Vatandaşlarla Sohbet Etti

Erdoğan Yolda Vatandaşlarla Sohbet Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Manisa mitingi sonrası akşam saatlerinde İstanbul'a geldi.

Erdoğan Yolda Vatandaşlarla Sohbet Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Manisa mitingi sonrası akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Erdoğan, Tarabya'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Huber Köşküne geçti. Yaklaşık 1 buçuk saat burada kalan Cumhurbaşkanı, Huber köşkü çıkışında yolda aracını bekleterek vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Erdoğan daha sonra Kısıklı'ya geçti.

Görüntü Dökümü:

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-Cumhurbaşkanı konvoyundan detaylar

-Cumhurbaşkanının vatandaşlarla sohbet etmesi

Kaynak: DHA
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