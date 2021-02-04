Erdoğan: "(YÖK Akademik Kariyer Liyakat Projesi) Hazırlıkları tamamlanan bu projeyi önümüzdeki haftadan itibaren uygulamaya geçiriyoruz."
04.02.2021 14:47 | Son Güncelleme: 04.02.2021 14:50
Erdoğan: "(YÖK Akademik Kariyer Liyakat Projesi) Hazırlıkları tamamlanan bu projeyi önümüzdeki haftadan itibaren uygulamaya geçiriyoruz.
Erdoğan: " (YÖK Akademik Kariyer Liyakat Projesi) Hazırlıkları tamamlanan bu projeyi önümüzdeki haftadan itibaren uygulamaya geçiriyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten