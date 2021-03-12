Erdoğan: "Yıllık cirosu 500 milyar lira olan gıda sektöründe yaşanan israfı sadece yüzde 2 azaltsak 10 milyar liralık bir tasarruf elde etmiş...
12.03.2021 15:49 | Son Güncelleme: 12.03.2021 15:52
Erdoğan: "Yıllık cirosu 500 milyar lira olan gıda sektöründe yaşanan israfı sadece yüzde 2 azaltsak 10 milyar liralık bir tasarruf elde etmiş olacağız."
Erdoğan: "Yıllık cirosu 500 milyar lira olan gıda sektöründe yaşanan israfı sadece yüzde 2 azaltsak 10 milyar liralık bir tasarruf elde etmiş olacağız."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu