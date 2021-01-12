Erdoğan: "Yılların ihmalini giderecek, ata sporlarımızı tanıtacak, çocuklarımızın tarihlerine sahip çıkmasını sağlayacak her çabaya destek veriyoruz."
12.01.2021 11:57 | Son Güncelleme: 12.01.2021 11:57
Erdoğan: "Yılların ihmalini giderecek, ata sporlarımızı tanıtacak, çocuklarımızın tarihlerine sahip çıkmasını sağlayacak her çabaya destek veriyoruz.
Erdoğan: "Yılların ihmalini giderecek, ata sporlarımızı tanıtacak, çocuklarımızın tarihlerine sahip çıkmasını sağlayacak her çabaya destek veriyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap