Erdoğan: "Yılların ihmalini giderecek, ata sporlarımızı tanıtacak, çocuklarımızın tarihlerine sahip çıkmasını sağlayacak her çabaya destek veriyoruz."
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Erdoğan: "Yılların ihmalini giderecek, ata sporlarımızı tanıtacak, çocuklarımızın tarihlerine sahip çıkmasını sağlayacak her çabaya destek veriyoruz."

12.01.2021 11:57 | Son Güncelleme: 12.01.2021 11:57
Erdoğan:

Erdoğan: "Yılların ihmalini giderecek, ata sporlarımızı tanıtacak, çocuklarımızın tarihlerine sahip çıkmasını sağlayacak her çabaya destek veriyoruz.

Erdoğan: "Yılların ihmalini giderecek, ata sporlarımızı tanıtacak, çocuklarımızın tarihlerine sahip çıkmasını sağlayacak her çabaya destek veriyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fikri Sağlar Fahrettin Koca Alparslan Türkeş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cemal Hünal Hande Erçel Şeyma Subaşı Seren Serengil
Spor Mesut Özil Ömer Bayram Rıza Çalımbay Vincent Aboubakar İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kaza Karar Kongre Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Erdoğan: "Yılların ihmalini giderecek, ata sporlarımızı tanıtacak, çocuklarımızın tarihlerine sahip çıkmasını sağlayacak her çabaya destek veriyoruz." - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.1.2021 12:00:30. #1.15#
title