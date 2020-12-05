Erdoğan: "Yıllarca TSK'yi tek parti faşizmini sürdürme gayretlerinin kalkanı olarak kullananların artık sadece ülkenin ve milletin ordusu haline...
05.12.2020 14:23 | Son Güncelleme: 05.12.2020 14:26
Erdoğan: "Yıllarca TSK'yi tek parti faşizmini sürdürme gayretlerinin kalkanı olarak kullananların artık sadece ülkenin ve milletin ordusu haline gelen bu kuruma tahammülsüzlüklerinin sebebini de gayet iyi biliyoruz.
Erdoğan: "Yıllarca TSK'yi tek parti faşizmini sürdürme gayretlerinin kalkanı olarak kullananların artık sadece ülkenin ve milletin ordusu haline gelen bu kuruma tahammülsüzlüklerinin sebebini de gayet iyi biliyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük