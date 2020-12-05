Erdoğan: "Yıllarca TSK'yi tek parti faşizmini sürdürme gayretlerinin kalkanı olarak kullananların artık sadece ülkenin ve milletin ordusu haline...
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Erdoğan: "Yıllarca TSK'yi tek parti faşizmini sürdürme gayretlerinin kalkanı olarak kullananların artık sadece ülkenin ve milletin ordusu haline...

05.12.2020 14:23 | Son Güncelleme: 05.12.2020 14:26
Erdoğan:

Erdoğan: "Yıllarca TSK'yi tek parti faşizmini sürdürme gayretlerinin kalkanı olarak kullananların artık sadece ülkenin ve milletin ordusu haline gelen bu kuruma tahammülsüzlüklerinin sebebini de gayet iyi biliyoruz.

Erdoğan: "Yıllarca TSK'yi tek parti faşizmini sürdürme gayretlerinin kalkanı olarak kullananların artık sadece ülkenin ve milletin ordusu haline gelen bu kuruma tahammülsüzlüklerinin sebebini de gayet iyi biliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük

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