Erdoğan: "Yıllarca bu ülkeyi bir avuç elit eliyle adeta babalarının malı gibi kullanmaya alışmış olanlar, her yolu deneyerek üzerimize geldiler."
10.11.2020 11:49 | Son Güncelleme: 10.11.2020 11:49
Erdoğan: "Yıllarca bu ülkeyi bir avuç elit eliyle adeta babalarının malı gibi kullanmaya alışmış olanlar, her yolu deneyerek üzerimize geldiler.
Erdoğan: "Yıllarca bu ülkeyi bir avuç elit eliyle adeta babalarının malı gibi kullanmaya alışmış olanlar, her yolu deneyerek üzerimize geldiler."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun