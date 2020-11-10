Erdoğan: "Yıllarca bu ülkeyi bir avuç elit eliyle adeta babalarının malı gibi kullanmaya alışmış olanlar, her yolu deneyerek üzerimize geldiler."
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Erdoğan: "Yıllarca bu ülkeyi bir avuç elit eliyle adeta babalarının malı gibi kullanmaya alışmış olanlar, her yolu deneyerek üzerimize geldiler."

10.11.2020 11:49 | Son Güncelleme: 10.11.2020 11:49
Erdoğan:

Erdoğan: "Yıllarca bu ülkeyi bir avuç elit eliyle adeta babalarının malı gibi kullanmaya alışmış olanlar, her yolu deneyerek üzerimize geldiler.

Erdoğan: "Yıllarca bu ülkeyi bir avuç elit eliyle adeta babalarının malı gibi kullanmaya alışmış olanlar, her yolu deneyerek üzerimize geldiler."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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