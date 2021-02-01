Erdoğan: "Yılın ikinci yarısında dünyadaki gelişmeler ve ülkemizde aldığımız tedbirlerle gıda fiyatlarındaki oynaklığın azalacağını düşünüyoruz."
01.02.2021 20:13 | Son Güncelleme: 01.02.2021 20:13
Erdoğan: "Yılın ikinci yarısında dünyadaki gelişmeler ve ülkemizde aldığımız tedbirlerle gıda fiyatlarındaki oynaklığın azalacağını düşünüyoruz.
Erdoğan: "Yılın ikinci yarısında dünyadaki gelişmeler ve ülkemizde aldığımız tedbirlerle gıda fiyatlarındaki oynaklığın azalacağını düşünüyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap