Erdoğan: "Yıldızı giderek parlayan ülke olduğumuzun en önemli göstergesi, misafir ettiğimiz yabancı turist sayısının 52 milyonu bulmuş olmasıdır."
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Erdoğan: "Yıldızı giderek parlayan ülke olduğumuzun en önemli göstergesi, misafir ettiğimiz yabancı turist sayısının 52 milyonu bulmuş olmasıdır."

26.02.2021 20:03 | Son Güncelleme: 26.02.2021 20:06
Erdoğan:

Erdoğan: "Yıldızı giderek parlayan ülke olduğumuzun en önemli göstergesi, misafir ettiğimiz yabancı turist sayısının 52 milyonu bulmuş olmasıdır.

Erdoğan: "Yıldızı giderek parlayan ülke olduğumuzun en önemli göstergesi, misafir ettiğimiz yabancı turist sayısının 52 milyonu bulmuş olmasıdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berin Alpaslan Gökçe

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