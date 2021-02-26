Erdoğan: "Yıldızı giderek parlayan ülke olduğumuzun en önemli göstergesi, misafir ettiğimiz yabancı turist sayısının 52 milyonu bulmuş olmasıdır."
26.02.2021 20:03 | Son Güncelleme: 26.02.2021 20:06
Erdoğan: "Yıldızı giderek parlayan ülke olduğumuzun en önemli göstergesi, misafir ettiğimiz yabancı turist sayısının 52 milyonu bulmuş olmasıdır.
Erdoğan: "Yıldızı giderek parlayan ülke olduğumuzun en önemli göstergesi, misafir ettiğimiz yabancı turist sayısının 52 milyonu bulmuş olmasıdır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Berin Alpaslan Gökçe