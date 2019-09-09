Erdoğan, Yıldırım ve öğrenci arasında esprili diyalog

09.09.2019 14:45

İzmir'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı okulun açılışını yapan 28. Dönem TBMM Başkanı Binali Yıldırım, mikrofonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenmek isteyen Nizam Efe isimli öğrenciye verdi. Öğrenci, "Ben Binali Yıldırım'ı çok seviyorum" derken, Erdoğan'ın "Ama sen beni kıskandırıyorsun" cevabı üzerine Yıldırım da gülerek, "Baltayı taşa vurduk" yorumunu yaptı.



28. Dönem TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, İzmir Karşıyaka'da hayırsever tarafından yaptırılan 32 derslikli Kaptan Altan Altay Altuğ İlkokulu'nun açılışına katıldı. Okulun açılışı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katılımıyla gerçekleştirildi. Dört şehirle birlikte İzmir'deki açılışa da canlı bağlanan Erdoğan, Yıldırım'dan okul hakkında bilgi aldı. Bu sırada Yıldırım, Nizam Efe isimli bir öğrencinin Erdoğan'a sesleneceğini belirterek mikrofonu öğrenciye verdi. Öğrenci, "Ben Binali Yıldırım'ı çok seviyorum, onu televizyonda görüyorum" dedi. Binali Yıldırım, "Cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı" diye düzeltirken, Erdoğan da öğrenciye, "Ama sen beni kıskandırıyorsun" yanıtını verdi. Bunun üzerine Yıldırım, gülerek, "Baltayı taşa vurduk" diye konuştu.



Yangın bölgesine bağlanıldı



Açılışta ayrıca okul bahçesinde fidan dikimi gerçekleştirilirken, İzmir'deki yangın alanına canlı bağlanıldı. Bağlantıda, 10 bin öğrenci ile "İlk dersimiz orman" denilerek yangın alanında ilk dersin işlenmesi gösterildi. Açılış törenine Yıldırım'ın yanı sıra eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ve Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da katıldı. İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek, yaklaşık 20 okulu daha hayırseverlerin katkılarıyla açılacağını, 112 adet inşaatın da devam ettiğini belirtti.



"Öğretmen-öğrenci-veli üçgeni"



Açılışta konuşan Yıldırım, "Bugün 2019 eğitim-öğretim yılına başlıyoruz. Eğitim-öğretim yılımız, İzmir'e, İzmir'de eğitim göre 850 bin öğrencimize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlı olsun. 18 milyonu bulan öğrencimiz, 1 milyon öğretmenimizle ilk ders zilini çaldık. Evlatlarımız okula başlıyor. Dersler, ödevler, çeşitli etkinliklerle geleceğimiz, yavrularımızı, gençlerimizi hayata hazırlıyoruz. Okulda sadece eğitim olmayacak. Aynı zamanda kültür, spor ve sosyal faaliyetler de olacak, yavrularımız arkadaşlıklarını pekiştirecek. Hepimizin amacı evlatlarımızı en iyi şekilde yetiştirmek, hayata hazırlamak, insanlığa faydalı bir insan olarak onları görmek. Bu konuda okullarımız önemli ancak başarının sırrı öğretmen-öğrenci-veli üçgeninde geçiyor. Sadece öğrenciyle, öğretmen değil veli de çok önemli. Bir öğretmen eşi olarak öğretmenliğin ne kadar ulvi bir görev olduğunu iyi bilirim" ifadelerini kullandı.



"Yangınların arkasında bölücü terör örgütü var"



Son yıllarda çevre konusunun çok önemli hale geldiğini vurgulayan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Küresel iklim değişikliği sebebiyle mevsimler değişiyor, yazın ortasında kış, kışın ortasında yaz yaşar hale geldik. İzmir Menderes bölgesinde birçok yangın oldu. Yüzlerce hektar yeşil alan kül oldu gitti. Adeta ciğerimiz yandı. Yeşillerimiz karaya dönüştü, küle dönüştü. Hepimiz biliyoruz ki bu yangınların arkasında da alçak, bölücü terör örgütü var. Terör örgütü sadece gençlerimizi dağa çıkarmıyor. Sadece polisimizi askerimizi, güvenlik korucumuzu şehit etmiyor, aynı zamanda akciğerimiz olan ormanlarımızı da yakmaktan geri kalmıyor."



"Asıl fidan dikimi 24 Kasım'da"



Konuşmasında 9 Eylül İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşuna da değinen Yıldırım, "9 Eylül tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde ordumuz, aldığı talimatla İzmir'e girmiş ve İzmir'i düşman işgalinden kurtarmıştır. Cumhuriyeti kuran, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum. Bu güzel vatanı bize emanet eden ve teröre karşı amansız mücadele veren bütün güvenlik güçlerimize Allah'tan kolaylık diliyorum. Bu açılışla beraber, yanan yakılan ormanların tekrar yeşertilmesi için, farkındalık oluşturulması için yangının olduğu bölgeye bir canlı bağlantı yaparak hem yanan yerleri göreceğiz hem de sembolik olarak fidan dikimini başlatacağız. Asıl fidan dikme kampanyası 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde olacak" diye konuştu.



İş adamlarına seslendi



İzmir'in eğitimde önemli mesafe aldığını ifade eden Yıldırım, "3 bin 350 civarında okulumuz, 850 bin öğrencimizle eğitim-öğretim yılına başlıyoruz. Ancak İzmir'de henüz işimiz bitmiş değil. İzmir'in bazı ilçelerinde, göç alan ilçelerinde yeni okullara ihtiyacımız var. Buradan İzmir'in iş adamlarına, hayırseverlerine çağrı yapmak istiyorum. Nice hayırsever böyle güzel okullar yapacak ve İzmir'in okul ihtiyacı tamamlanacak. Okul yapanlar için başbakanlığım döneminde KDV muhafiyeti getirdik. Yani okul yaparsanız kullandığınız malzemelerde KDV ödemiyorsunuz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA