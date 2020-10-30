Erdoğan: "Yıl sonu itibarıyla dünyadaki aşı çalışmalarından bilim insanlarımızın uygun gördüğü birini veya birden fazlasını vatandaşlarımızın...
30.10.2020 20:27 | Son Güncelleme: 30.10.2020 20:27
Erdoğan: "Yıl sonu itibarıyla dünyadaki aşı çalışmalarından bilim insanlarımızın uygun gördüğü birini veya birden fazlasını vatandaşlarımızın istifadesine sunmayı planlıyoruz.
Erdoğan: "Yıl sonu itibarıyla dünyadaki aşı çalışmalarından bilim insanlarımızın uygun gördüğü birini veya birden fazlasını vatandaşlarımızın istifadesine sunmayı planlıyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Berin Alpaslan Gökçe