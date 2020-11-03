Erdoğan: "Yıkılmış veya yıkılacak durumdaki binalarda bulunan eşyalarını kurtaramayan vatandaşlarımıza 30 bin lira eşya yardımı yapıyoruz."
03.11.2020 19:35 | Son Güncelleme: 03.11.2020 19:35
Erdoğan: "Yıkılmış veya yıkılacak durumdaki binalarda bulunan eşyalarını kurtaramayan vatandaşlarımıza 30 bin lira eşya yardımı yapıyoruz.
Erdoğan: "Yıkılmış veya yıkılacak durumdaki binalarda bulunan eşyalarını kurtaramayan vatandaşlarımıza 30 bin lira eşya yardımı yapıyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş