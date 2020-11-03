Erdoğan: "Yıkılmış veya yıkılacak durumdaki binalarda bulunan eşyalarını kurtaramayan vatandaşlarımıza 30 bin lira eşya yardımı yapıyoruz."
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Erdoğan: "Yıkılmış veya yıkılacak durumdaki binalarda bulunan eşyalarını kurtaramayan vatandaşlarımıza 30 bin lira eşya yardımı yapıyoruz."

03.11.2020 19:35 | Son Güncelleme: 03.11.2020 19:35
Erdoğan:

Erdoğan: "Yıkılmış veya yıkılacak durumdaki binalarda bulunan eşyalarını kurtaramayan vatandaşlarımıza 30 bin lira eşya yardımı yapıyoruz.

Erdoğan: "Yıkılmış veya yıkılacak durumdaki binalarda bulunan eşyalarını kurtaramayan vatandaşlarımıza 30 bin lira eşya yardımı yapıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş

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