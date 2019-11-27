Erdoğan: "Yıkılan binalarla alakalı Arnavutluk'un yanında yer almamız gerektiğine inanıyorum"
Programdan detaylar Katılımcılardan detaylar Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yıkılan binalarla alakalı Arnavutluk'un yanında yer almamız gerektiğine inanıyorum ki bu özellikle İslam Kalkınma Teşkilatımızın da görevi olsa gerek.
Programdan detaylar
Katılımcılardan detaylar
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yıkılan binalarla alakalı Arnavutluk'un yanında yer almamız gerektiğine inanıyorum ki bu özellikle İslam Kalkınma Teşkilatımızın da görevi olsa gerek. Bu adımı atmamızın çok faydalı olacağına inanıyorum. Bu bir kardeşlik görevidir, bu adımı atmakta fayda var."
Haber Videosu: Erdoğan: "Yıkılan binalarla alakalı Arnavutluk'un yanında yer almamız gerektiğine inanıyorum"