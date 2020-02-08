Erdoğan: "Yetişmelerine bir nebze dahi olsa katkı sağladığımız her vatan evladı, bu topraklara...
Haberler » Güncel » Erdoğan: "Yetişmelerine bir nebze dahi olsa katkı sağladığımız her vatan evladı, bu topraklara... - Haber

Erdoğan: "Yetişmelerine bir nebze dahi olsa katkı sağladığımız her vatan evladı, bu topraklara...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burhan Felek Atletizm Pisti'nin açılış törenine katıldı.

08.02.2020 18:03 | Son Güncelleme: 08.02.2020 18:07
Erdoğan:

Cumhurbaşkanı , Pisti'nin açılış törenine katıldı.

(5)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yetişmelerine bir nebze dahi olsa katkı sağladığımız her vatan evladı, bu topraklara ektiğimiz tohum, diktiğimiz fidanlar olacaktır."

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Erdoğan: "Yetişmelerine bir nebze dahi olsa katkı sağladığımız her vatan evladı, bu topraklara...
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler