Erdoğan Yeşilyurt'un MR'ı çekilecek
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Erdoğan Yeşilyurt'un MR'ı çekilecek

18.10.2020 11:01 | Son Güncelleme: 18.10.2020 11:04
Erdoğan Yeşilyurt'un MR'ı çekilecek

Kayserispor karşılaşmasında sakatlanan Sivassporlu Erdoğan Yeşilyurt'un durumu çekilecek MR sonucu belli olacak.

Kayserispor karşılaşmasında sakatlanan Sivassporlu Erdoğan Yeşilyurt'un durumu çekilecek MR sonucu belli olacak.

DG Sivasspor'un, Süper Lig 5. haftasında Kayserispor ile oynadığı maçta Erdoğan Yeşilyurt, rakibinin ayağına yaptığı sert müdahale sonucu sakatlanmış ve oyundan çıkmıştı. Kırmızı-beyazlı futbolcunun durumu, çekilecek MR sonucu netleşecek. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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