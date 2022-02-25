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Erdoğan Yeşilyurt, ceza sınırında!

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Erdoğan Yeşilyurt, ceza sınırında!

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak olan Beşiktaş maçı öncesi DG Sivasspor'da 1 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak olan Beşiktaş maçı öncesi DG Sivasspor'da 1 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sivasspor, Süper Lig'in 27. haftasında yarın Sivasspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Bu müsabaka öncesi Sivasspor'da 1 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Kırmızı-beyazlılarda orta saha oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt, Beşiktaş maçında sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Antalyaspor karşılaşmasında görev yapamayacak. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı - Spor

Spor Toto Süper Lig, Erdoğan Yeşilyurt, Sivasspor, Beşiktaş, Spor, Haberler

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