HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Erdoğan Yeşilyurt, 5 yıl daha Sivasspor'da

- Erdoğan Yeşilyurt, 5 yıl daha Sivasspor'da DG Sivasspor, sezon sonu sözleşmesi sona erecek 26 yaşındaki futbolcusu Erdoğan Yeşilyurt ile 5 yıllık anlaşma imzaladı.

10.06.2020 19:31 | Son Güncelleme: 10.06.2020 19:37

- Erdoğan Yeşilyurt, 5 yıl daha Sivasspor'da

SİVAS - DG Sivasspor, sezon sonu sözleşmesi sona erecek 26 yaşındaki futbolcusu Erdoğan Yeşilyurt ile 5 yıllık anlaşma imzaladı.

Sivasspor, başarılı futbolcusu Erdoğan Yeşilyurt'un sözleşmesini uzattı. Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Başarılı sporcumuz Erdoğan Yeşilyurt'un sözleşmesi 5 yıl uzatıldı. 2019-2020 sezonunda sözleşmesi sona erecek futbolcumuz Erdoğan Yeşilyurt'un sözleşmesinin 2024-2025 sezonuna kadar uzatılması konusunda anlaşmaya varıldı. 26 yaşındaki sporcumuz bugün kulüp tesislerimizde Başkanımız Mecnun Otyakmaz'ın da yer aldığı imza töreninde kendisini 5 yıllığına Demir Grup Sivasspor'umuza bağlayan sözleşmeye imza attı. 2018-2019 sezonunda kadromuza kattığımız Erdoğan, Süper Lig'de kırmızı-beyazlı formamızı 39 kez giydi ve 5 kez gol sevinci yaşadı. Erdoğan Yeşilyurt'u tebrik eder, Sivasspor forması altında büyük başarılara imza atmaya devam etmesini temenni ediyoruz" denildi.

Erdoğan Yeşilyurt, 5 yıl daha Sivasspor'da

Kaynak: İHA

Spor Manşet

Haberler

Bayern Münih'in golcüsü Lewandowski, Altın Ayakkabı'yı kazanmak istiyor Spor
Bayern Münih'in golcüsü Lewandowski, Altın Ayakkabı'yı kazanmak istiyor
Galatasaray'ın ve milli takımın eski oyuncusu Talat Özkarslı 82 yaşında vefat etti Spor
Galatasaray'ın ve milli takımın eski oyuncusu Talat Özkarslı 82 yaşında vefat etti
Milanlı futbolcu Castillejo, silahlı 2 hırsız tarafından soyuldu Spor
Milanlı futbolcu Castillejo, silahlı 2 hırsız tarafından soyuldu
Stoke City hocasının korona testi pozitif çıktı, Manchester United'la oynanacak hazırlık maçı dakikalar kala iptal oldu Spor
Stoke City hocasının korona testi pozitif çıktı, Manchester United'la oynanacak hazırlık maçı dakikalar kala...
Quaresma'dan Beşiktaş'a döneceği iddialarına yanıt: Bana olan sevgilerini biliyorum ancak kimseyle görüşmedim Spor
Quaresma'dan Beşiktaş'a döneceği iddialarına yanıt: Bana olan sevgilerini biliyorum ancak kimseyle görüşmedim
2 yıldır futboldan uzak olan Tahir Karapınar, Fenerbahçe'den aylık 20 bin TL kazanacak Spor
2 yıldır futboldan uzak olan Tahir Karapınar, Fenerbahçe'den aylık 20 bin TL kazanacak
73 yaşındaki efsane tenisçi Ilie Nastase, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi ile dünya evine girdi
73 yaşındaki efsane tenisçi Ilie Nastase, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi ile dünya evine girdi
Eski milli futbolcu Colin Kazım, İngiltere'de maruz kaldığı ırkçılığı anlattı: Kelepçelenip yüz üstü yere yatırıldım
Eski milli futbolcu Colin Kazım, İngiltere'de maruz kaldığı ırkçılığı anlattı: Kelepçelenip yüz üstü yere...
Beşiktaş, eski teknik direktörü Abdullah Avcı için TFF'ye gidiyor
Beşiktaş, eski teknik direktörü Abdullah Avcı için TFF'ye gidiyor
İtalya Kupası'nda yarı final ve finalde uzatmalar kaldırıldı
İtalya Kupası'nda yarı final ve finalde uzatmalar kaldırıldı
Sivasspor, Galatasaray'ın gündemindeki Erdoğan Yeşilyurt ile sözleşme yeniledi
Sivasspor, Galatasaray'ın gündemindeki Erdoğan Yeşilyurt ile sözleşme yeniledi
Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Semih Özsoy, PFDK'ya sevk edildi
Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Semih Özsoy, PFDK'ya sevk edildi
Fenerbahçeli yönetici Baki'den çarpıcı itiraf: Son iki yılda hatalar yapıldı
Fenerbahçeli yönetici Baki'den çarpıcı itiraf: Son iki yılda hatalar yapıldı
Ronaldo'nun sezon sonunda Juventus'tan ayrılacağı iddia edildi
Ronaldo'nun sezon sonunda Juventus'tan ayrılacağı iddia edildi
Arda Turan, Galatasaray'a transferiyle ilgili konuştu: Fatih Terim ne derse o olur
Arda Turan, Galatasaray'a transferiyle ilgili konuştu: Fatih Terim ne derse o olur
Alp Yalman 'Gel başkan ol' teklifini yaptı, Fatih Terim kabul etmedi
Alp Yalman "Gel başkan ol" teklifini yaptı, Fatih Terim kabul etmedi
Ünlü dövüşçü Nikki Bella, bebeğinin cinsiyetini 11 Haziran'da açıklayacak
Ünlü dövüşçü Nikki Bella, bebeğinin cinsiyetini 11 Haziran'da açıklayacak
Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe iddialarına net cevap: Teklif almadım, alırsam bunu paylaşacağım
Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe iddialarına net cevap: Teklif almadım, alırsam bunu paylaşacağım
Juventus'lu Paulo Dybala: Barcelona'da Messi'yle oynamak harika olur
Juventus'lu Paulo Dybala: Barcelona'da Messi'yle oynamak harika olur
Yabancı kuralı değişikliğine Mustafa Denizli'den sert tepki: Artılı sistem uygulayanın zekası yoktur
Yabancı kuralı değişikliğine Mustafa Denizli'den sert tepki: Artılı sistem uygulayanın zekası yoktur
Premier Lig şampiyonluk kupasına, lig henüz tamamlanmadan Liverpool'un adının yazıldığı iddia edildi
Premier Lig şampiyonluk kupasına, lig henüz tamamlanmadan Liverpool'un adının yazıldığı iddia edildi
Trabzonsporlu Hakan Yeşil'e İngiltere ve Almanya'dan talip var
Trabzonsporlu Hakan Yeşil'e İngiltere ve Almanya'dan talip var
Nenad Bjelica'nın F.Bahçe umutları tükeniyor: En son 1 ay önce görüştük, ilerleyen bir durum yok
Nenad Bjelica'nın F.Bahçe umutları tükeniyor: En son 1 ay önce görüştük, ilerleyen bir durum yok
Galatasaray'da yardımcı antrenör olacağı konuşulan Sneijder'den ilk açıklama: Şu an futbolculara rehberlik yapıyorum
Galatasaray'da yardımcı antrenör olacağı konuşulan Sneijder'den ilk açıklama: Şu an futbolculara rehberlik...
Villarreal, taraftarların fotoğraflarını karton halinde tribünlere yerleştirdi
Villarreal, taraftarların fotoğraflarını karton halinde tribünlere yerleştirdi
Türklere hakaret eden Panathinaikos Başkanı Giannakopoulos, kulübünü satmak istiyor
Türklere hakaret eden Panathinaikos Başkanı Giannakopoulos, kulübünü satmak istiyor
Neymar, Paris Saint Germain'in yeni sözleşme teklifini reddetti
Neymar, Paris Saint Germain'in yeni sözleşme teklifini reddetti
Kalça şampiyonu fenomenden, taraftarı heyecanlandıran vaat!
Kalça şampiyonu fenomenden, taraftarı heyecanlandıran vaat!
Survivor sonrası cinsel ilişkisiyle olay olan isim, yengesini kızdırdı
Survivor sonrası cinsel ilişkisiyle olay olan isim, yengesini kızdırdı
Eski milli kaleci Rüştü Reçber: Uğurcan Çakır Avrupa'ya gidecek ender kalecilerden biri
Eski milli kaleci Rüştü Reçber: Uğurcan Çakır Avrupa'ya gidecek ender kalecilerden biri
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Özgür Özel Leyla Güven Engin Altay Devlet Bahçeli
Magazin Şener Şen Seda Sayan Hülya Avşar Ferhan Şensoy
Spor Ali Koç Tamer Tuna Okan Buruk Lionel Messi Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Milli Haziran Antalya İngiltere
Şu an buradasınız: Erdoğan Yeşilyurt, 5 yıl daha Sivasspor'da - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.6.2020 19:53:26. #1.14#
title