Erdoğan: "Yerli ve uluslararası girişimcileri harekete geçirerek, üretim ve istihdamda kalıcı sonuçlar doğuracak yatırımların hızlanmasını temin...
20.11.2020 12:23 | Son Güncelleme: 20.11.2020 12:23
Erdoğan: "Yerli ve uluslararası girişimcileri harekete geçirerek, üretim ve istihdamda kalıcı sonuçlar doğuracak yatırımların hızlanmasını temin edeceğiz.
Erdoğan: "Yerli ve uluslararası girişimcileri harekete geçirerek, üretim ve istihdamda kalıcı sonuçlar doğuracak yatırımların hızlanmasını temin edeceğiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu