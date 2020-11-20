Erdoğan: "Yerli ve uluslararası girişimcileri harekete geçirerek, üretim ve istihdamda kalıcı sonuçlar doğuracak yatırımların hızlanmasını temin...
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Erdoğan: "Yerli ve uluslararası girişimcileri harekete geçirerek, üretim ve istihdamda kalıcı sonuçlar doğuracak yatırımların hızlanmasını temin...

20.11.2020 12:23 | Son Güncelleme: 20.11.2020 12:23
Erdoğan:

Erdoğan: "Yerli ve uluslararası girişimcileri harekete geçirerek, üretim ve istihdamda kalıcı sonuçlar doğuracak yatırımların hızlanmasını temin edeceğiz.

Erdoğan: "Yerli ve uluslararası girişimcileri harekete geçirerek, üretim ve istihdamda kalıcı sonuçlar doğuracak yatırımların hızlanmasını temin edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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