ERDOĞAN YERLİ OTOMOBİLİN TANITIMI İÇİN GEBZE'YE GİTTİ
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ERDOĞAN YERLİ OTOMOBİLİN TANITIMI İÇİN GEBZE'YE GİTTİ

Güven USTA/ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yerli otomobilin tanıtımı için Gebze'ye gitti.

27.12.2019 13:21 | Son Güncelleme: 27.12.2019 13:21
ERDOĞAN YERLİ OTOMOBİLİN TANITIMI İÇİN GEBZE'YE GİTTİ

Güven USTA/ Cumhurbaşkanı yerli otomobilin tanıtımı için 'ye gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tanıtımı yapılacak olan yerli otomobil için Gebze'de gitti. Erdoğan öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıktı. Erdoğan helikopterle Gebze'ye gitti.

Görüntü Dökümü:

-----------------Erdoğan'ın helikopter pistine gelişi-Detaylar

 


Kaynak: DHA
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