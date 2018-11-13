Erdoğan, Yerel Seçimlerde 3 Dönem Kuralına Takılan Adaylar İçin Çözümü Açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa dönüşü uçakta Kaşıkçı cinayeti, Trump ile yaptığı görüşme, Halk Bankası ile Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gerilim ve yerel seçim çalışmalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, yerel seçimlerde aday belirleme sürecinde üç dönem uygulamasına takılan adaylar için "Dördüncü dönem bir başka yerde bir başka il veya ilçede belediye başkanı adayı olabilir." şeklinde konuştu.

Fransa dönüşü uçakta gazetecilerle sohbet eden Erdoğan'ın yerel seçimler ile ilgili açıklamaları şöyle;

"3 DÖNEM KURALINA TAKILANLAR 4. DÖNEM BAŞKA İL-İLÇEDE ADAY OLABİLİR"

Yerel seçim çalışmalarına değinen Erdoğan, aday belirleme sürecinde üç dönem uygulamasını dikkate alacaklarını belirtti. "Çünkü halk değişim istiyor." diyen Erdoğan, "Değişim isteği için biz üç dönem aynı yerde belediye başkanlığı yapmış arkadaşları dördüncü dönem için aynı yerde düşünmüyoruz. Ha ne olabilir? Dördüncü dönem bir başka yerde bir başka il veya ilçede belediye başkanı adayı olabilir. Bu daha ziyade ilçeler bazında böyle olur." şeklinde konuştu.