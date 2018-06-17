Erdoğan'dan İnce'ye Sert Sözler: Öyle Soydular, Böyle Soydular, Bu Ne Hayasızlık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yenikapı'daki dev mitingde CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'ye "Bizim yaptığımız yatırımlara kör müsün, görmüyor musun bu yatırımları? Adam soygunlardan bahsediyor, haddini bil, rant odaklarının saldırılarını püskürttük, öyle soydular, böyle soydular, bu ne hayasızlık" dedi.

"BİZİM YAPTIĞIMIZ YATIRIMLARA KÖR MÜSÜN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim yaptığımız yatırımlara kör müsün, görmüyor musun bu yatırımları? Adam tam kör. Adam soygunlardan bahsediyor, haddini bil, rant odaklarının saldırılarını püskürttük Bay Muharrem... Bak, yolsuzluklardan falan bahsediyorsun, haddini bil. Bay Muharrem, bak ben laf salatası yapmıyorum, icraattan bahsediyorum. Sen de bir şeyden bahset, şunu yapıyorum de "dedi.Cumhurbaşkanı

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

"ÜLKEMİZİ 16 SENEDE YEPYENİ BİR ÇEHREYE KAVUŞTURDUK"

Nasıl 4,5 yılda İstanbul'u yeniden yaşanabilir bir şehir haline getirdiysek, ülkemizi de 16 senede yepyeni bir çehreye kavuşturduk. Bay Muharrem senin havsalan böyle bir havalimanını (İstanbul Yeni Havalimanı) alır mı? Zaten kafadan karşı çıktılar. 'Ne işimiz var bizim havalimanıyla'... Kanal İstanbul... 'Ne işimiz var' diyor bizim Kanal İstanbul'la..Hale bak hale...

"MEMURUNU ENFLASYONA EZDİRMEYEN BİR ÜLKE YAPTIK"

Maaş ödemelerini dahi güçlükle yapabilen bir ülkeden, memurunu enflasyona ezdirmeyen bir ülkeye biz getirdik"

"TÜRKİYE'NİN BİR NUMARALI OPERA BİNASINI ORAYA YAPIYORUZ"

Atatürk Kültür Merkezinin yıkıldığını hatırlatarak, "Ama şimdi Türkiye'nin bir numaralı opera binasını oraya yapıyoruz."

"BATI'YA GEREKLİ DERSİ VERMEYE HAZIR MIYIZ?"

Batı 24 Haziran'a bakıyor. Neyi bekliyor Batı, 'Acaba Erdoğan nasıl çökecek?' Batı'ya da gerekli dersi vermeye hazır mıyız?

HALKALI-KAPIKULE HIZLI TREN HATTI

Halkalı-Kapıkule hızlı tren hattının ihalesine, 2018 sonunda çıkılacak. 2022 yılında tamamlayıp hizmete almayı planlıyoruz.

İSTANBUL'DA MÜZİK VE SİKKE MÜZESİ KURULACAK

Kuleli Askeri Lisesi'nin restorasyonunu yaparak onu da müzeye dönüştürüyoruz. İstanbul'da müzik müzesi ve sikke müzesi kurulacak. Yaslıadayı (Yassıada) biz demokrasi ve özgürlükler adasına çeviriyoruz. CHP zihniyeti Menderes'i ipe götürdü, siz de arkadan desteklediniz. Siz tarihe kendinizi affettiremeyeceksiniz. Burada bir uluslararası toplantılar yapacağız.

"ELAZIĞ'DA MİLLET BAHÇESİ YAPACAĞIZ"

Biz buyuz Bay Muharrem bak ben laf salatası yapmıyorum, icraatlardan bahsediyorum. Bugün Elazığ'da millet bahçeleriyle dalga geçiyor. Yaklaşık 26 dönemlik yeri Elazığ'da millet bahçesi yapacağız. Ortasına güzel bir yere de şehitler anıtı koyacağız.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜK BİLİM VE TEKNOLOJİ MERKEZİ

Haliç tersanesini bilim ve teknoloji merkezi yapıyoruz. Bu Avrupa'nın en büyük bilim ve teknoloji merkezi oluyor. Sağlıkta İstanbul'a adeta çağ atlattık. Toplamda 129 adet sağlık tesisi inşa ettik. İstanbul'a iki dev şehir hastanesi yapıyoruz.

"3. HAVALİMANI DÜNYANIN İLK ÜÇÜ İÇİNDE OLACAK"

Atatürk Havalimanı'nı taşındıktan sonra orayı dev bir millet bahçesine çevireceğiz. 3. havalimanımız dünyanın ilk üçü içinde olacak. Kanal İstanbul'a da karşı çıktılar. Panama'yı Panama yapan Panama Kanalı'dır. Bunları senin havsalan almaz.

"USTASI DA GELMEYECEĞİM DEDİ KUZU KUZU GELDİ"

Takmış kafayı bizim Külliye'ye, ustası da gelmeyeceğim dedi kuzu kuzu geldi. Bir hatıramı anlatacağım Sayın Putin ziyaret etti. Bizim salonda kendisiyle konuşuyoruz ayrılırken ne dedi biliyor musunuz? "Büyük devlet olmanın alameti farikası budur" dedi.

"ELON MUSK'LA HEPSİNİ KONUŞTUK"

Yerli milli otomobil diyoruz, 20 yıl geriden geliyor diyor. Bu bir defa akülü olacak, mazotlu veyahut benzinli değil. Elon Musk'la hepsini konuştuk, biz bir şeyler yapmanın gayretindeyiz. Yahu hayatınız boyunca bir dikili taşınız yok. İsteseler de istemeseler de ben beş tane babayiğit aradım ve buldum. Bir araya getirdik imzaları attık CEO'yu da onlar buldu. 2022 hedefimiz var.