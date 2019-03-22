Erdoğan: "Yeni Zelanda'daki Katliamı Gerçekleştirilen Terörist, Bu Husumetin Sonuçlarının Nereye...
Erdoğan: "Yeni Zelanda'daki katliamı gerçekleştirilen terörist, bu husumetin sonuçlarının nereye kadar varabileceğini göstermiştir.
Erdoğan: "Yeni Zelanda'daki katliamı gerçekleştirilen terörist, bu husumetin sonuçlarının nereye kadar varabileceğini göstermiştir. Artık dünyada hiçbir yerin, hiçbir coğrafyanın, hiçbir kültürün terörün zehrinden ve kanlı pençelerinden kendini kurtaramayacağı açıkça ortadadır."
Kaynak: AA