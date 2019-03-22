Erdoğan: "Yeni Zelanda'daki Katliamı Gerçekleştirilen Terörist, Bu Husumetin Sonuçlarının Nereye...

Erdoğan: "Yeni Zelanda'daki Katliamı Gerçekleştirilen Terörist, Bu Husumetin Sonuçlarının Nereye...

Erdoğan: "Yeni Zelanda'daki katliamı gerçekleştirilen terörist, bu husumetin sonuçlarının nereye kadar varabileceğini göstermiştir.

Erdoğan:

Erdoğan: "Yeni Zelanda'daki katliamı gerçekleştirilen terörist, bu husumetin sonuçlarının nereye kadar varabileceğini göstermiştir. Artık dünyada hiçbir yerin, hiçbir coğrafyanın, hiçbir kültürün terörün zehrinden ve kanlı pençelerinden kendini kurtaramayacağı açıkça ortadadır."

Kaynak: AA
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