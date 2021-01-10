Erdoğan: Yeni medya mecralarının gazetecilik adına sunduğu imkanların meslek ilkeleri ve basın ahlakından taviz vermeden kullanılması hayati önemdedir
10.01.2021 12:09 | Son Güncelleme: 10.01.2021 12:12
Erdoğan: Yeni medya mecralarının gazetecilik adına sunduğu imkanların meslek ilkeleri ve basın ahlakından taviz vermeden kullanılması hayati önemdedir.
Erdoğan: Yeni medya mecralarının gazetecilik adına sunduğu imkanların meslek ilkeleri ve basın ahlakından taviz vermeden kullanılması hayati önemdedir
Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan