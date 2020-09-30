Erdoğan yeni Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf ile telefonda görüştü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Erdoğan yeni Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf ile telefonda görüştü

30.09.2020 20:59 | Son Güncelleme: 30.09.2020 21:02
Erdoğan yeni Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf ile telefonda görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile telefonda görüştü.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, vefatından derin teessür duyduğu Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a Allah'tan rahmet dilerken, merhumun ailesine ve dost Kuveyt halkına taziyelerini iletti.

Erdoğan, merhum Emir'in, bölgede barış ve istikrar yolunda sarf ettiği üstün gayretlerin yanı sıra Kuveyt'in refah ve kalkınması yolunda yaptığı müstesna katkılarla daima takdirle hatırlanacağını ifade etti.

Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ı Kuveyt Emirliği makamına gelmesi dolayısıyla tebrik eden Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Kuveyt arasındaki köklü tarihi ve kültürel bağlardan gücünü alan müstesna ilişkileri daha da geliştirmek istediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki yakın iş birliğinin bölgede barış ve istikrar ortamının tesisine de katkı sağlayacağına inandığını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Angela Merkel Charles Michel Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Ebru Şallı Özlem Yıldız Türkan Şoray Yıldırım Mayruk
Spor Babel Sörloth Mbaye Diagne Sofiane Feghouli Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Anne Çocuk İntihar Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Erdoğan yeni Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf ile telefonda görüştü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.9.2020 21:02:32. #1.14#
title